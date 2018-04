traduction française intégrale

★ MESSAGE DES COMÉDIENS DE DOUBLAGES DE SORA ET KAIRI/XION ★

★ LA COLLABORATION ENTRE KINGDOM HEARTS UNION CROSS ET FINAL FANTASY RECORD KEEPER ★

★ LES SANS-COEURS RARES APPARAISSENT ! CONTRÔLER LE VAISSEAU GUMMI EN MONDE OUVERT ?! VOICI DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR KHIII ! ★

Cette fois, mon seul but est de rendre les personnages les plus beaux possible.

TAI YASUE

Elle possède de nombreuses façons de combattre, son comportement différera selon la topographie du terrain

TAI YASUE

Chacun d'entre eux fera l'objet d'une mission bien spécifique.

TAI YASUE

Les phases de vaisseau Gummi sont comparables à un open world.

TAI YASUE

Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus si ce n'est qu'il s'agissait d'un vieux rêve que j'ai enfin réalisé.

TETSYA NOMURA

★ UN KINGDOM HEARTS III D'UN TOUT AUTRE NIVEAU ! ★

★ Section personnages

Ils étaient en stand-by. S'ils ne faisaient rien, le studio fermerait, ne penses-tu pas que c'est une bonne chose de leur donner du travail supplémentaire (rire) ?

TETSUYA NOMURA

★ Section background

★ Section animations

Je vous ai observé depuis un siège au fond de la salle, et je n'ai qu'une chose à dire, "c'était incroyable". Je n'en attendais pas moins de la part de M. Nomura et de Square Enix. Un grand merci à tous !

JUSTIN SCARPONE

Cet article est unedudu magazine japonaisde l'événement. Cet événement a eu lieu pendant lele mois dernier, et cette traduction a étépar notre équipe.Elle a pour but de vous permettre non seulement de connaître tous les détails et anecdotes ayant été révélés sur place, mais aussi de clarifier les informations et citations qui furent amplifiées et déformées par de nombreux sites.Nous nous sommes permis de rajouter quelques photos prises durant l’événement et un scan du Famitsu n'étant pas présent dans l'article d'origine pour illustrer certains propos.Bonne lecture !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les’est déroulé le 10 février 2018 aupendant le salon. Une occasion en or pour non seulement nous dévoiler un nouveau monde, mais aussi nous faire l’honneur d’écouter un extrait du thème de, interprété par laLa sortie de Kingdom Hearts III est toujours prévue pour 2018 et ses liens avecont été clarifiés.Après un accueil chaleureux exécuté par le producteur de la série, le réalisateur,, fit son apparition. Comme il s’agit d’un événement premium, il tena à nous préciser qu'une grande partie des images et vidéos diffusées n'étaient pas autorisées à être filmées et photographiées. Par conséquent, nous allons vous décrire ce que nous avons vu. Merci de votre compréhension.Pour commencer,(voix originale deet) et(voix originale de) s’exprimèrent devant les spectateurs au travers d'une première vidéo.Miyu Irino nous parla de son expérience personnelle acquise au fur et à mesure qu'il a grandi et au cours ses voyages, lui donnant une certaine maturité qui s'est directement reportée sur son interprétation de Sora, car il a grandi avec lui.Il nous raconta que lorsqu'il est allé au studio depour prendre part au développement de Kingdom Hearts III, il a reçu une énorme quantité de détails et d'informations. C'était difficile, il y a eu des hauts et des bas, mais au final, sa motivation s'est renforcée et il a pu donner le meilleur de lui-même. Son monde favori est celui deComme beaucoup de fans, son cœur a battu la chamade lorsqu'il a découvert ce monde.Pour terminer, il exprima toute sa gratitude envers Sora pour ces 15 années qu'il a pu parcourir avec lui.Puis, ce fut au tour de Risa Uchida de prendre la parole. Elle commença par répondre à une question qu'on lui avait posée : "si tu devais interpréter le rôle d'un autre personnage de Kingdom Hearts, lequel serait-il ?", elle répondit qu'elle aimerait interpréter un personnage fort et cool. Après avoir rencontré l'interprète d'et l'avoir écoutée, elle commença à l'admirer et à vouloir devenir comme elle. C'est pourquoi sa réponse fut celle du personnage d'Aqua.Quand on lui demanda de parler de Kingdom Hearts III, elle a déclaré "j'ai entendu des rumeurs comme quoi "machin", qui fait partie de mes préférés, et "bidule", qui n'est jamais apparu dans Kingdom Hearts jusqu'à présent, seront inclus cette fois-ci, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus !". C'est avec encore plus d'enthousiasme qu'elle a conclu : "je suis vraiment très émue de retrouver Kairi une nouvelle fois, je donnerai mon maximum !".Ensuite, Risa Ichida et Miyu Irino nous ont fait part d'une anecdote, disant qu'au cours des sessions d'enregistrement du premier Kingdom Hearts, ils sont allés ensemble acheter des dangos (boulettes faites à base de mochi, une pâte de riz gluante et d'eau) et ont commencé à travailler leurs textes et entrer dans la peau de leur personnage. Ce sont des souvenirs précieux qu'ils ont accumulés jusqu'à aujourd'hui, comparant leur relation à celle qu'entretiennent Sora, Riku et Kairi.Miyu Irino revint sur ses voyages à l'étranger. La raison pour laquelle il partait en voyage, muni de son sac à dos, était l'étude de la langue et vivre de nombreuses expériences dans des mondes différents. Bien que la raison de son voyage ne soit pas la même que celle de Sora, les sentiments et les moments qu'il a vécus le sont. Découvrir de nouveaux mondes et parler à diverses personnes lui ont donné le sentiment de vivre une aventure comme celle de Sora.La vidéo se termina, Tetsuya Nomura revint sur scène. Il dit qu’il n’a jamais vu un tel message dans sa vie. Il est heureux de les avoir vu grandir et devenir adulte (rire) et compare son sentiment à l’amour que peut ressentir un père pour ses enfants.La prochaine vidéo nous dévoila les coulisses du développement de Kingdom Hearts Union Cross, en compagnie du responsable du personnel :(la source de son nom n'est pas sûre ) en commençant nous montrer les différentes versions du chara-design de la célèbre, ainsi que le travail réalisé sur l'animation des mouvements des personnages. Ces travaux reprennent ceux du studio à Tokyo qui était en charge desur navigateur web.Le responsable demande à Tetsuya Nomura : "On va vraiment en rester là pour Strelitizia ?!". Bien sûr, il n'a pas répondu à la question. Comme beaucoup de joueurs, le studio de développement se sent aussi concerné sur sa situation. Strelitzia est vraiment populaire.Voici un plan des futures nouveautés :★ Un mode PVP (joueur contre joueur) sera ajouté via une grande mise à jour qui aura lieu au printemps.★ Nomura déclare qu'il souhaite faire en sorte que ceux qui auront joué à Kingdom Hearts Union Cross aient un sentiment de satisfaction en jouant à Kingdom Hearts III. La connexion entre ces deux jeux portent le nom de "X-Trace" (peut aussi se traduire par "EX-Trace").avecaura lieu à partir du 23 février.etapparaîtront dans un style KH sous la forme de sans-cœur. Il sera également possible d'obtenir de nouveaux avatars.★ Du côté de FF Record Keeper,il sera possible de débloquer Sora et Riku en tant que personnages jouables. Une pré-campagne a été mise en place, permettant de jouer à un mini-jeu avec le vaisseau Gummi en pixel. Nomura dit qu'il aurait aimé l'intégrer à Union Cross (rire), mais ce n'est pas possible.★ Concernant la question siest bien le Ventus que l'on connait et siest bien celui à qui on pense, Nomura répond :apparaîtra dans Kingdom Hearts Union Cross. "A partir de là, votre vision de l'histoire pourrait bien changer" dit Tetsuya Nomura.C'est enfin au tour de Kingdom Hearts III d'être sous le feu des projecteurs.Une nouvelle bande-annonce est diffusée et dévoile de nombreuses surprises tel que le monde de, l'apparition deutilisant ses cheveux brillants pour combattre, des scènes de combats éblouissantes ainsi que l'apparition de personnages pour le moins surprenante.A peine avons-nous eu le temps de souffler que Tetsuya Nomura et son co-réalisateur : Tai Yasue, nous proposent une nouvelle vidéo making-of, nous permettant de découvrir les coulisses du développement et de nouveaux extraits et mécaniques de gameplay.★ Dans un premier temps, nous pouvons observer les différentes phases de réalisation d'une scène du début du monde de Raiponce. Les voix sont enregistrées en fonction du script et du storyboard. L'animation quant à elle, est réalisée en fonction des voix et du storyboard. Ensuite, la scène est ajustée en réglant l'angle de la caméra et en gérant les changements de scènes.★ Nous pouvions voir ensuite l'équipe chargée de l'éclairage dans Kingdom Hearts. Alors que les anciens épisodes n'en bénéficiaient pas, la gestion de la lumière joue cette fois-ci un rôle vraiment important dans la réalisation des scènes et du gameplay.Comme le déclare le co-réalisateur Tai Yasue : La gestion de la lumière change tout. Nous pouvons voir l'équipe gérer la lumière dans le monde de Toy Story.★ Une équipe est spécialement dédiée à la réalisation des expressions du visage, nous pouvions les voir gérer l'animation des yeux, sourcils et de la bouche. Le résultat est vraiment bluffant.★ Jusqu'à présent dans la série, les animations des mouvements étaient conçues une par une manuellement. Mais aujourd'hui, elles sont prises en charge par le moteur physique, sans cela, il aurait été très difficile de calculer les mouvements des cheveux de Raiponce. Sans compter la gestion des cheveux flottant sous l'effet du vent ou de la vitesse, ils devaient posséder diverses interactions avec les éléments du décor, les animer manuellement auraient conduit à de nombreuses interférences au niveau des collisions. Nous pouvions voir Raiponce agripper ses cheveux sur un arbre et s'élancer autour de lui.★ Nous avions ensuite pu observer des images d'un. Il semblerait qu'il. Tai Yasue ajoute que la façon dont nous combattrons ces sans-cœur sera différente.★ Concernant la navigation entre les monde à bord du vaisseau Gummi, elle sera divisée en 2 parties. La phase de combat et la phase d'exploration, où il vous sera possible de voyager librement dans l'espace et de partir à la recherche de coffres.★ Tetsuya Nomura nous dévoile quelques images d'un mini-jeu. Nous pouvons y voir Sora face à un géant ainsi que les boutons de jeu comme sur la console de jeu.★ De nouvelles séquences de jeu furent diffusées, dévoilant une nouvelle carte du monde de Raiponce : la ville du château de Corona. Elle est très vivante et ne manque pas de PNJs. Nous pouvons également voir la fameuse scène du film où Raiponce reçoit une nouvelle coupe de cheveux accompagnée de jolies fleurs ainsi que Sora sauter dans l'eau et nager.★ Tetsuya Nomura nous parle de l'équipe de production des Keyblades qu'il a surnommée "les marchands d'armes". La Keyblade de Monstres & Cie est composée de différentes parties. Pendant sa conception, l'équipe a analysé les différents scènes du film et a retenu puis assemblé les éléments clés.★ Des concepts arts sur les phases de gameplay à bord du vaisseau Gummi furent aussi dévoilées. Nous pouvons voir que le vaisseau pourra se déplacer à 360°, qu'il sera possible de faire face à plus de 30 ennemis et de le décorer comme par exemple avec les chat adorés de Tetsuya Nomura !L’événement continua, et Tai Yasue, le co-réalisateur de Tetsuya Nomura nous fit part avec ce dernier de l'organisation et l'avancement du projet :Tai Yasue nous apprit qu'il pensait que l'élaboration des personnages était sur le point d'être terminée. Mais il a appris récemment de Tetsuya Nomura qu'il continue d'ajouter de nouveaux personnages. "Cette équipe a encore pas mal de ressources" dit-il.Pour expliquer le contexte, il existe 3 équipes qui se partagent 10 mondes.- La première qui se charge des premiers mondes du jeu, dont "Monstres et cie" et "Toy Story" font partie, en est à un taux d'achèvement d'environ 90%.- La deuxième qui se charge de la deuxième partie des mondes dont le monde de "Raiponce" fait partie, en est à environ 60-70%.- Et le troisième studio qui au passage est la plus grande équipe de Square Enix, comprenant le personnel d'Osaka et Tokyo et quelques sociétés étrangères.Bien que nous arrivions bientôt au bout du chemin, Tetsuya Nomura continue encore et toujours de rajouter du travail en disant :s'exclama Tetsuya Nomura. Il semblerait qu'il mène un combat quotidien avec Tai Yasue.★ Tai Yasue nous dit :★ Tetsuya Nomura déclareIl nous a bien fait comprendre que c'est quelque chose qu'il mourrait d'envie de faire depuis de nombreuses années sans nous donner plus de détails sur ce qu'il voulait voir en "mouvement".★ Dans la vidéo, nous pouvons observer qu'une certaine confiance s'est installée dans l'équipe. Tetsuya Nomura ajoute :Nous pouvons voir que l'équipe apprécie son travail.Comme vous avez pu le remarquer dans ce making-of, il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore finalisés et sur lesquels nous travaillons encore.Et à la fin de l’événement, le roi Mickey est apparu comme un invité surprise ! Il est passé au milieu des spectateurs et leur serrait la main., Directeur général de, Vice-président senior et représentant de, arrive sur scène.Alors que nous pensions que tout était terminé, Tetsuya Nomura nous fit une dernière surprise et nous dévoila une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts III, révélant le thème du jeu intitulé Chikai (誓い)/Don't think twice, écrit et interprété par Utada Hikaru. Le public acclame d'applaudissement suite à cette nouvelle.La vidéo se termine par un extrait d'une scène entre Riku et le roi Mickey qui portent leur nouveau costume. Riku laisse sa Keyblade sur le rivage des ténèbres pour son "autre lui". Quoi ?! Qui est cette autre personne ?!Comme à chaque nouvelle information,ne manque pas de nous surprendre et d'augmenter nos attentes. La date de sortie est maintenue pour l'année 2018. Nous avons eu d'énormes surprises concernant l'histoire et d'autres qui n'ont malheureusement pas été rendues publiques. Nous sommes heureux d'avoir vécu ce moment et sommes impatients d'arriver au grand jour.