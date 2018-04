Bowerstone est la plus grande ville d'Albion à l'époque des Fables, située juste au nord de la Guilde des Héros. Au cours des 500 années suivantes, la ville s'agrandit de façon spectaculaire et réapparaît comme capitale d'Albion dans Fable II, Fable III et Contes d'Albion.C'est l'un des endroits les plus sûrs d'Albion car il est entouré d'un grand mur et est protégé par de nombreux gardes. La ville est gouvernée par un maire, Lady Elvira Grey. La ville est divisée en deux parties : une partie nord, qui est la plus prospère des deux, et un bidonville sud, qui comprend également le quai de Bowerstone. Les citoyens du sud ne sont pas autorisés à entrer dans la section nord sans la permission d'un résident du nord. C'est le centre économique d'Albion.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson