Aujourd’hui nous prenons la direction du Cimetière de Lychfield dans la suite de la découverte ou de la redécouverte de l'OST de Fable The Lost Chapter .Situé au nord de Bowerstone, , Lychfield est une zone massive, généralement délabrée, dont la principale caractéristique est, à juste titre, le cimetière de Lychfield et la porte du démon qui s'y trouve. Cette zone est entretenue par le gardien de la tombe, qui cherchait secrètement l'armure du "Gatekeeper". En réalité, ce Gatekeeper était autrefois Nostro lui-même, fondateur de la Guilde des Héros. La porte doit être ouverte pour accéder au Cercle des morts du Vieux cimetière et atteindre le passage secret de la prison de Bargate pendant la quête principale.Bien que Lychfield soit supposément entretenu par le gardien de la tombe, il ne fait aucun doute que les véritables propriétaires de Lychfield sont les hordes interminables de morts-vivants, qui fraient à l'infini pour attaquer le héros.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson