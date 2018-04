:Synopsis du premier épisode: Après avoir vu le champion Kyoya Kujo dans une Gunpla Battle, Riku Mikami et son ami Yukio Hidaka ont décidé de plonger eux-mêmes dans le monde de GBN. Pour la première fois, ils entrent dans cette dimension virtuelle du cyberespace en tant que «plongeurs», découvrant des spectacles plus grands qu'ils ne l'ont jamais imaginé et une série infinie de surprises. Cependant, un autre plongeur regarde le duo caché.

posted the 04/03/2018 at 11:34 AM by lordguyver