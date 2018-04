Tests

Mario comme Pokémon, on ne compte plus le nombre de spin-off dans des genres bien différents, mais on doit avouer qu’on n’imaginait pas forcément voir arriver un jour une expérience narrative dans l’univers mis en place par Game Freak. Et par narratif, on ne parlera pas des récents produits Quantic Dream avec beaucoup de choix et peu d’énigmes, mais l’exact inverse. Un peu comme un Point&Clic old-school donc. Mais pour les gosses, et si possible pas trop jeunes. Et pas trop vieux non plus.La plus grande surprise de Detective Pikachu, c’est bien évidemment le Détective Pikachu lui-même qui casse les codes de la franchise si on oublie Miaouss dans l’anime. Et encore, le Miaouss, il avait une personnalité aussi neuneu que le reste de la Team Rocket. Là, on assiste à l’inattendu avec ce Pikachu étonnamment mature avec sa voix sombre et son adoration pour le café, au point qu’on s’attendrait presque à le voir s’allumer une clope s’il n’y avait pas un gros PEGI 3 sur la jaquette. Ce n’est pourtant pas lui que vous dirigerez mais Tim qui, oh surprise, n’est pas un gamin de 8-12 ans mais bien un jeune adulte (d’ailleurs il conduit), croisant la route de notre rongeur pour un but commun : le père de Tim (disparu) et le maître de Pikachu (disparu) sont tous deux la même personne.Découpé en plusieurs chapitres pour une douzaine d’heures au total, le titre consiste donc à enchaîner des scènes entrecoupées de plusieurs dialogues, scènes qui vont à chaque fois poser un nouveau décor et une problématique à résoudre. Pour éviter de spoil, on se contentera de dire que dans le premier, vous vous retrouverez dans un parc à chercher qui a assommé un Capumain, celui-là même qui a volé à l’instant le collier d’une jeune fille. Donc vous allez causer à droite/à gauche pour débloquer des indices, trouver des objets, faire quelques séquences QTE (nulles) et résoudre « l’énigme », ce qui prend plus ou moins de temps en fonction des chapitres. Ce n’est jamais compliqué, au point d’ailleurs que l’on découvrira parfois le pot-au-roses avant même d’atteindre la révélation, ce qui n’empêchera pas de devoir franchir chaque étape obligatoirement.Si l’on pourra féliciter la prise de risque par le genre et l’intégration parfaite des Pokémons dans cet univers, il faut également avouer qu’on s’est clairement ennuyé durant cette aventure. Déjà parce que c’est beaucoup trop facile et que scénaristiquement, s’il y a bien quelques surprises, le rythme est diablement lent. Pas sûr que les enfants valideront l’expérience alors qu’il y avait moyen de proposer de la variété (des mini-jeux au lieu des séquences QTE par exemple), et encore moins les adultes qui auront de nouveau l’impression de vivre dans un univers où les humains n’ont pas eu droit au quota de neurones nécessaires, obligeant à jouer les pigeons pour rendre des services d’une banalité affligeante. La mention spéciale vient du centre scientifique (chapitre 3) où une scientifique est bloquée devant son expérience parce qu’elle ne sait pas quelles couleurs il faut mélanger pour obtenir de l’orange.