Aujourd’hui nous prenons la direction de Witchwood dans la suite de la découverte ou de la redécouverte de l'OST de Fable The Lost Chapter .Witchwood est une île qui est une épaisse forêt à feuillage persistant, remplie de brouillard, au large de la côte de la masse continentale principale d'Albion. Le bois de sorcière est infesté de Balverines, ainsi que de groupe de bandits et de trolls .Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson