animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast la série,à partir du. Captain Tsubasa sera un reboot de l'anime qui reprend au tout début du manga éponyme de Yōichi Takahashi, l 'anime sera réalisé par Toshiyuki Kato et produit par le studio David Production (Jojo's Bizarre Adventure - Diamond is Unbreakable) la série comptera 52 épisodes.Histoire :C'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Tsubasa Ōzora, qui est fan de foot et excellent joueur. Un jour, il rencontre Roberto Hongō, un joueur mondialement connu ayant joué pour le Brésil. Il est venu au Japon car le père de Tsubasa lui a conseillé un bon médecin qui pourrait soigner son décollement de rétine. Mais il ne fait que lui répéter ce que lui ont dit les autres docteurs. Aussi, Roberto commence à entraîner Tsubasa et abandonne sa prestigieuse carrière.Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle saison en simulcast, de la série Basilisk : Oka Ninpocho ep 12 vostfr. Basilisk : Oka Ninpocho est l'adaptation du roman Ôka Ninpôchô Basilisk Shinshô de Masaki Yamada. L'œuvre est une suite du roman Kôga Ninpôchô de Fûtarô Yamada qui a été adaptée dans un premier temps en manga par Masaki Segawa sous le nom de Basilisk, puis en animé en 2005. Les événements d'Ôka Ninpôchô Basilisk Shinshô se déroulent 10 ans après ceux de Kôga Ninpôchô. L'anime sera réalisé par Junji Nishimura et sera produit par le studio Seven Arcs Pictures. L'anime sortira pour le 08 Janvier 2018 au Japon et en France en simulcast sur Crunchyroll.Histoire :La bataille pour la succession qui s’est déroulée sur trois générations de shogun pendant l’ère Keichô a atteint son apogée lorsque de sanglants affrontements ont vu s’opposer les clans Kôga et Iga. Au milieu d’une pluie de pétales de cerisiers, un homme et une femme qui avaient décidé de vivre leur amour impossible furent séparés à jamais.Nous sommes désormais à l’ère Kan’ei. La paix est revenue et les ninjas sont devenus inutiles, la plupart se retirant discrètement. Cependant, un nouveau complot se trame et deux enfants, Hachirô Kôga et Hibiki Iga, seront les témoins d’une nouvelle bataille.