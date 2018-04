animes

Crunchyroll.fr nous propose de découvrir en simulcast, l’anime GeGeGe no Kitarô ep 1 vostfr. L'anime est adaptée d'un classique du manga créé par Shigeru Mizuki dans les années 1960. La série est réalisée par Kôji Ogawa (World Trigger, partie 2) et produite par Toei Animation (One Piece, Dragon Ball Super). Très connue au Japon, et ayant fait l'objet de plusieurs séries TV, l'histoire a popularisé les yôkai, les créatures du folklore japonais.L'anime sortira à partir du 01 Avril 2018, au Japon et en France sur Crunchyroll.Histoire :Près de vingt ans après être entré dans le XXIe siècle, les gens ont complètement oublié l'existence des yôkai, ces créatures fantastiques issues du folklore japonais. Quand plusieurs phénomènes inexpliqués sèment le désordre dans ce monde moderne, Mana, 13 ans, écrit une lettre destinée au monde des yôkai. Elle est reçue par un certain Kitarô…