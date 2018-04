Et si Bruno Génésio avait trouvé le moyen le plus efficace pour faire briller Memphis Depay ? Soufflant le chaud et le froid depuis son arrivée en France, le Néerlandais a signé une grosse performance ce dimanche soir contre Toulouse pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une prestation ponctuée d'un doublé (comme en 2016-2017 au même endroit face à la même victime) qui a tout simplement permis à l'Olympique lyonnais de s'imposer devant ses supporters et de rester dans la roue de Marseille, troisième avec deux points d'avance. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que l'ancien de Manchester United n'ait pas, comme souvent, besoin de sortir du banc pour régaler ? La chose est assez rare pour être souligné : l'attaquant était positionné en pointe à la place de Mariano Díaz, forfait, plutôt que sur l'aile. Et ça a marché.





Une dalle de Lyon



Avec Depay avant-centre donc, et installé dans la moitié de terrain toulousaine, Lyon démarre assez fort. Son pressing est intéressant, la possession de balle largement en sa faveur, le rythme agréable et les situations dangereuses facilement créées. Sauf que Ndombele manque le cadre. Au même titre qu'Aouar. Les frappes se multipliant sur les cages de Lafont, c'est tout logiquement que Depay ouvre finalement le score avant la demi-heure de jeu (son onzième but de la saison en Ligue 1) sur un service parfait d'Aouar (sa quatrième passe décisive). Complètement à la rue et incapable de réaliser la moindre frappe cadrée, le TFC change donc ses plans en sortant Jullien pour Fortes. Mais rien n'y fait : les Rhodaniens sont largement supérieurs. Comme le symbolise d'ailleurs le break sur penalty (provoqué par Ndombele à la suite d'une charge de Sangaré) signé Depay. Seule ombre au tableau de Génésio ? La blessure de Cornet, qui doit laisser sa place à Maolida avant même que l'arbitre ne siffle la fin de la première période. Durant laquelle une seule équipe aura existé.

Un second acte pour du beurre



Sûrement bougé par Debève à la pause, Toulouse revient des vestiaires avec de meilleures intentions. Sans toutefois parvenir à réduire la marque. Imbula s'essaye à des tentatives de loin, Sanogo cherche le péno après avoir vu Lopes sortir sa tête, Amian échoue également devant le portier portugais... C'est mieux pour les visiteurs, mais cette petite réaction n'est absolument pas suffisante pour effrayer les locaux. Lesquels gèrent désormais tranquillement la partie, mis en confiance par leur avance. Aller chercher une victoire plus large ne serait cependant pas une mauvaise idée pour eux, même si les Gones disposent d'une meilleure différence de but que l'OM (+2). Problème : l'OL a un mal fou à cadrer. Traoré, lui, accélère... et en perd sa chaussure à la suite d'un duel en pleine surface de réparation. Pas de faute, estime l'arbitre. Lui aussi a bien compris que le résultat était déjà entériné, malgré un gros loupé d'Aouar et une jolie claquette de Lafont. Troisième succès d'affilée pour le quatrième du championnat.