Aujourd’hui nous prenons la direction de Darkwood dans la suite de la découverte ou de la redécouverte de l'OST de Fable The Lost Chapter .Darkwood est une région forestière sombre et tortueuse qui englobe une grande partie du sud d'Albion, entre Greatwood et Barrow Fields, Elle est infestée de nymphes, de hobbes et de trolls, ainsi que de nombreux bandits prêts à se lancer sur un voyageur imprudent. Les commerçants doivent passer par cette zone pour aller d'Oakvale à Greatwood, et donc Bowerstone, et retour. Il n'y a que deux sanctuaires sûrs dans tout le bois, un petit camp de marchands et le fameux Bordel de Darkwood .Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson