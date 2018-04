Bande annonce

2015Réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del CarmenSynopsis : Riley a une enfance heureuse, entourée par ses parents. Elle est guidée par ses émotions, et notamment par Joie, qui a tendance à tout diriger et accumule les souvenirs. Ces derniers prennent la forme de boules stockées dans son cerveau et construisent la personnalité de la petite fille. Un jour, la famille de Riley déménage à San Francisco. Elle a beaucoup de mal à se faire à son nouvel environnement. Dans son cerveau, la tension monte entre Joie et Tristesse. En touchant un souvenir, cette dernière l'a en effet durablement modifié. Joie tente de corriger le tir...Le concept de départ étant très bon (très simple, mais très efficace, me rappelant la série "Il était une fois la vie"), je m'attendais à un très bon film.C'est une comédie mais qui à un fond dramatique.Le film est bourré de bonne idée et d'arriver a expliquer le fonctionnement du cerveau à des enfants, là dessus, rien à dire.Pour moi c'est un bon film...