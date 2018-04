C'est issu de la licence : Wizard's HarmonyWizard's Harmony sortie sur PS1/Saturn en 1995Wizard's Harmony 2 sortie sur PS1/Saturn en 1997Nous aurons plus d'information dès le 12 avril 2018 grâce au prochain numéro de Dengeki PlayStation...

posted the 04/01/2018 at 03:10 PM by nicolasgourry