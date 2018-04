La branche japonaise dex publie un communiqué de presse sur cette nouvelle année fiscale et metà l'honneur.Ils annoncent qu'il sera possible de revivre l'histoire dedansUne bonne nouvelle pour la plupart d'entre nous !Plus d'informations le 15 Avril pendant le KHUx Fan Event à Anaheim !

Who likes this ?

posted the 04/01/2018 at 07:51 AM by chronos