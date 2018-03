Coupe de la Ligue

Le Paris Saint-Germain continue de régner en Coupe de la Ligue ! Pour la 5ème fois consécutive, le club de la capitale a remporté cette compétition en s’imposant face à l’AS Monaco (3-0) ce samedi en finale.Après la coupe apportée par Jürgen Klinsmann, les Parisiens réalisaient une bonne entame en exerçant une grosse pression sur les Monégasques. Sur un festival de Mbappé, Glik effectuait une faute dans la surface. Après quelques minutes de flottement et avec l’aide de la vidéo, Monsieur Turpin sifflait logiquement un penalty. Malgré le ballon touché par Subasic, Cavani transformait en force sa tentative (1-0, 7e). Loin d’être abattue, l’ASM tentait de réagir avec notamment une frappe non cadrée de Tielemans.Puis sur un contre, Mbappé réalisait, encore une fois, un travail énorme avec une ouverture lumineuse pour Di Maria, qui remportait son duel face à Subasic (2-0, 21e). Le match devenait fou ! Après un piqué de Lopes qui frôlait le poteau de Trapp, Cavani ratait dans la foulée une grosse occasion avec un tir trop croisé. Par la suite, Falcao pensait réduire le score, mais était signalé hors-jeu après l’intervention de la vidéo. Avant la pause, Paris était proche de plier le match, mais Subasic s’interposait devant Draxler.Au retour des vestiaires, le PSG repartait sur le même rythme avec un sauvetage de Sidibé devant Di Maria, qui allait marquer. Tentant de revenir au score, Monaco inquiétait Paris sur une frappe de Lopes, qui touchait la barre de Trapp ! Toujours omniprésent, Mbappé continuait de donner des frayeurs à son ancienne formation, mais Subasic s’imposait par deux fois. Peu à peu, les Monégasques étaient de plus en plus frustrés, à l’image d’un Falcao agacé par les décisions arbitrales.En gestion, le PSG n’était pas inquiété par une équipe de Monaco trop peu inspirée sur le plan offensif. Puis sur une nouvelle offrande de Mbappé, Cavani pliait définitivement cette partie d’une frappe croisée (3-0, 85e). Fin de la démonstration ! Un ton au-dessus sur l’ensemble de la rencontre, le Paris Saint-Germain était logiquement sacré en Coupe de la Ligue.ps : franchement l'arbitrage vidéo ça casse vachement le rythme et aussi l'émotion d'un match