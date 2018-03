animes

Je vous propose de découvrir le nouveau numéro du podcast Japan’s Réactions #33 avec Alchemist qui vous donnera son avis sur l'arc survie de l'Univers et la fin (pour le moment) de Dragon Ball Super.Dragon Ball Super : l'arc survie de l'Univers :Comme il l'avais promis à Goku, le Roi Suprême annonce le début du championnat d'arts martiaux qui opposera les univers et qu'il appelle le "tournoi du pouvoir" !... Mais il s'avère aussi être le début de la destruction des univers. Qu'est-ce qui attend les vainqueurs de ce tournoi, et les vaincus... ?! Que révéleront ces intenses combats entre les équipes d'élite de chaque univers... ?!Le podcast est disponible sur youtube. Réagissez, commentez, partagez bref votre avis nous intéresse !