Aujourd’hui nous prenons la direction de Oakvale dans la suite de la découverte ou de la redécouverte de l'OST de Fable The Lost Chapter . Cette article risque de faire un petit un peu écho avec l'article du Groupe VGM :Mais ce n'est pas bien grave car cette article permettra de remettre l'OST de Fable sur le devant de la scène !Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson