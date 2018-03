C'est un dogfight en 2D dans le style des années "40".100 MissionsLes versions PS4 et PSVita seront cross-play pour les classements en ligne.

Développeur : Infinite State Games Genre : Roguelike/Shoot 'em up Prévu sur PSVita/PS4/Switch Date de sortie : 12 Avril 2018 (PS4/PSVita/Switch) Prix : 12,99€

Like

Who likes this ?

posted the 03/27/2018 at 05:36 PM by nicolasgourry