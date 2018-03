Critiques

Pacific Rim est l’un de mes films préférés de 2013. Son sens de la démesure le rendait diablement efficace et divertissant. Malheureusement, le projet d’une suite au film de Guillermo Del Toro fut pendant un moment mis sur le côté. Il aura fallu attendre 2018 pour revoir des Jaeger et des Kaijus se mettre des pains joyeusement tout en détruisant tout autour de leur affrontement.Ce film, c’était un vrai plaisir de gosse où on jouait avec nos jouets et notre imagination. Malgré tout, l’annonce de Pacific Rim Uprising était accompagnée de quelques craintes de mon côté. Certes, Guillermo Del Toro est toujours au scénario, mais son retrait du rôle de réalisateur m’inquiétait. Surtout que son remplaçant Steven S. DeKnight n’a pas d’expérience dans le monde du cinéma, venant du monde de la télévision.Et les ambitions de cette suite sobrement intitulée Pacific Rim Uprising sont claires : suffisamment cartonner au box-office pour avoir de nombreuses suites et autres spin-offs. Mais est-ce que cela nous donnera un beau gloubi-boulga qui installe des tonnes de pistes pour l’avenir au point où cela devient nocif pour l’histoire de base racontée dans le film ? Autrement appelé « le syndrome The Amazing Spider-Man 2« si vous voulez.Bref, je ressentais pas mal d’attentes mais surtout beaucoup de craintes sur ce film. Maintenant que Pacific Rim Uprising est dans nos salles, il est temps de vous dire de quoi il en retourne !