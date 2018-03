Spike Chunsoft

5pb.

Mages

Steins;Gate Elite

Steins;Gate Elite

Steins;Gate

Steins;Gate Phenogram

Zero Escape

Steins;Gate 8-bit

Présent à la, l'éditeur Japonaisvient tout juste d'annoncer qu'ils publieront en Amérique du Nord et en Europe le visual novel deet, à savoir. Le titre sortira en boîte et en dématérialisé. La versionquand a elle, ne quittera pas le Japon, malheureusement., contrairement à ce que son nom suggère, raconte l'histoire duoriginal, mais avec des cut-scènes entièrement animées remasterisées pour ce jeu. Ce procédé a été utilisé dans l'espoir de créer une expérience plus immersive pour le joueur désireux de découvrir une histoire intense. Les joueurs suivront les histoires d'un groupe d'étudiants qui s'intéresseront à des expériences concernant différentes timelines en utilisant des e-mails et un micro-ondes modifié.Divers bonus selon le support en question seront également disponibles. Pour les acheteurs de la version, vous pourrez récupérer une version HD de, un titre sorti auparavant suret, uniquement au Japon. Il s'agit d'un visual novel tout ce qu'il y a de plus classique, proposant 10 histoires additionnelles, réalisées par plusieurs scénaristes du genre visual novel, dont le scénariste de, un certainEn addition, la version sur ladeproposera en exclusivité le jeu, une version qui comme son nom l'indique proposera des graphismes et un affichage rétro dans le style consoles 8-bit, et qui est développé par le créateur de la saga. De plus amples détails sur ces bonus exclusifs en DLC seront révélés ultérieurement.Pour finir, voici le dernier trailer du jeu montré à la