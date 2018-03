Visual Novel (tout publique)





Le visual novel robotique enfin en occident !

Lors de l'édition 2018 du "GDC (Game Developers Conference)", le CEO de Spike Chunsoft , un certain Mitsutoshi Sakurai à confirmé en exclusivité au site "Siliconera.com" que leur entreprise avait l'intention de profiter de l'élan de popularité du genre visual novel et de sortir en occident Robotics;Notes des années après sa sortie Japonaise. Pour information, Robotics;Notes est le troisième jeu de la longue saga de visual novel de 5pb. ayant pour thème la science-fiction. Celle-ci à commencé avec Chaos;Head et s'est poursuivie avec la cultissime et mondialement connue saga Steins;Gate .



Voici d'ailleurs un petit résumé de l'histoire du jeu :

Ce troisième jeu débute donc durant l'année 2019, où le joueur dirige le personnage Kaito Yashio, un fan avide de jeux de combat de robots, qui au passage est un membre du club de robot à l'école et dont le club en question risque de fermer prochainement ses portes.



Tandis que Kaito se coutrefout de la survie du club, il décide toutefois d'aider son ami d'enfance et membre du même club Akiho Senomiya, et ensemble ils travailleront sur la construction d'un robot géant dans l'espoir de garder le statut actuel de leur club.