(la date de sortie à été repoussé).Streets of Red : Devil's Dare Deluxe est une version améliorée de Devil's Dare Le jeu s'amuse à parodier (à travers des clichés) les films d'horreur.-Choix de 8 personnages (inspiré des jeux vidéo)-Jouable à 4 en local.-Chaque partie est différente, plusieurs itinéraires sont possibles.

Développeur : Secret Base Genre : Beat'em all Prévu sur PS4/Switch Date de sortie : 29 Mars 2018 (PS4/Switch)

posted the 03/23/2018 at 06:35 PM by nicolasgourry