Vous incarnez Otto, un apprenti maître de l'Anima, capable de contrôler les pouvoirs sans limite de cette puissante magie source de toute vie dans le monde de Spark. Vous convoitez le rang de Maître de l’Anima, dans l’unique but de pouvoir enfin demander la main de votre bien-aimée, Ana, captive du terrible Zahr et des redoutables Golems à ses ordres.

