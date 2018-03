Le Shoot'em Up disco de Cave enfin sur Xbox One !

M2

Dangun Feveron

Battle Garegga Rev.2016

Cave

le 4 avril 2018 au Japon sur Xbox One

M2

Teasé sur les réseaux sociaux parlors de sa sortie surau Japon, voilà que la sortiedese profile petit à petit. En effet, après la sortie deun après la version, c'est au tour du Shoot'em Up disco dede sortir près d'un an plus tard sur la console dePour le coup, ce Shoot'em Up si particulier mais néanmoins excellent mettant en avant ses musiques disco, sortira très exactement, puis plus tard en occident. Concernant les autres informations provenant du site officiel Japonais de, on y apprend qu'au niveau de sa classification, le jeu sera, qu'il disposera d'um mode deux joueurs, de tout le contenu de la versionet qu'il coûtera en dématérialiséPour finir, voici un trailer de la version