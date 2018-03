Le prochain portage de Zerodiv et Psikyo se dévoile sur Switch !

Les fans des Shoot'em Up de Psikyo sont aux anges, puisque quelques jours après l'annonce du portage de Sol Divide , c'est au tour de Sengoku Blade de se voir annoncer sur Switch. Faisant suite à l'excellent Sengoku Ace et étant le second volet de la trilogie des Sengoku , Sengoku Blade est un Shoot'em Up horizontal, contrairement à son aîné, qui lui est un Shoot'em Up vertical. De plus, il s'agit d'un des Shoot'em Up les plus difficiles de Psikyo avec la saga Strikers 1945 (avis perso).



Ce nouveau portage, toujours développé par Zerodiv qui détient entièrement les droits de la totalité du catalogue de Psikyo va à l'essentiel en proposant une expérience Arcade la plus fidèle possible. Sengoku Blade sera au final disponible assez vite, puisque sa date de sortie est fixée au 29 mars 2018 via l'eShop Japonais , le tout au tarif très bas de 864¥ (soit 6,99€).



Toutefois, que les joueurs occidentaux ne jouant pas en import se rassurent, il y a de grandes chances que Sengoku Blade soit disponible en Amérique du Nord et en Europe à la même période. En effet, à l'exception de Zero Gunner 2 sorti une semaine plus tard en occident pour de graves soucis techniques et d'optimisation, tous les portages des Shoot'em Up Psikyo portés par Zerodiv furent sortis mondialement. En tout cas, vu le rythme de sortie des Shoot'em Up du catalogue de Psikyo , la quasi-totalité de leur catalogue risque probablement d'être disponible avant la fin de l'année et peut-être même avant



Pour finir, voici un aperçu de la version Arcade et qui est également disponible sur PlayStation 2 sous le nom de Tengai :