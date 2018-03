CD Projekt Red

S'il n’était jusqu’à maintenant question que de petites salves d’embauches ici et la, cette opération marque donc une certaine envie d’accélérer les choses pour les Reds déjà en place et répartis en deux studios, la maison mère àet le second à, qui vont donc pouvoir compter sur de nouveaux camarades pour leur prêter mains fortes. Enfin, « nouveaux » tout est relatif, la plupart d’entre eux ayant travaillé sur la trilogie The Witcher avant de faire leurs valises vers d’autres horizons. Un retour à la case départ donc, mais pas pour tout le monde, l’équipe pouvant aussi compter sur d’anciens de chezen autres. Techland qui s’est avéré être une véritable terre promise pour les Reds sur le départ avec plusieurs embauches notables ces derniers temps dont notamment le père du Gwent en personne,. Œil pour œil dent pour dent comme on dit., autrement dit, ils trouveront bien quelque chose à faire. En attendant les salariés auront tout le luxe de profiter de la quatrième plus grande ville du pays décrite par les têtes pensantes du studio comme étant un bastion de la technologie locale.