Après 8 ans de diffusion, la série culte de Cartoon Network va bientôt toucher à sa fin avec un final en 4 parties. Fin 2016, Cartoon Network avait annoncé que la 10eme saison d'Adventure Time serait la dernière. Les quatre ultimes épisodes (de 13 à 16) auront comme titres "Come Along With Me" (Viens Avec Moi).La bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus, révèle que ce final sera centré autour d'une énorme bataille finale entre les armées de la princesse Bubblegum et du diabolique oncle Gumbald, le destin du monde est entre leurs mains. Ce final mettra également en vedette les héros et méchants préférés de la série.Sources : https://www.polygon.com/tv/2018/3/2 0/17143416/adventure-time-series-finale-season-10-trailer[/url]