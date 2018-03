Equipes aux destins croisés sur la scène européenne, Marseille et Lyon ont un objectif commun en Ligue 1 : rester dans la roue de Monaco pour une éventuelle seconde place synonyme d'accession directe à la Ligue des champions. A la lumière de la forme récente, les hommes de Rudi Garcia avaient tout l'air de devoir rouler sur ceux de Bruno Génésio. Mais contrairement à la déclaration d'intention d'André-Franck Zambo-Anguissa -sur le banc ce soir- l'OM n'a pas explosé l'OL mais perdu une bonne occasion de prendre le large avec ce but tardif de Memphis Depay.





Mandanda, crucifié par l'un des siens



Quand à la réception d'un centre de Tanguy N'Dombélé, Maxwell Cornet pousse Adil Rami au CSC (42e), Steve Mandanda a de quoi rager. Il ne restait que quelques minutes avant de retourner aux vestiaires, et le second gardien de l'équipe de France avait fait le job. En particulier devant Bertrand Traoré (28e) puis Cornet (40e), dont il avait détourné la frappe sur le poteau. Surtout qu'en dehors de ces deux interventions inestimables, le portier avait vu son OM dominer allègrement l'OL. Jusqu'à la demi-heure de jeu et l'ouverture du score de Rolando, à la réception d'une remise de Rami sur un coup-franc de Dimitri Payet, excellent pendant le premier acte. En souffrance jusque-là, l'Olympique Lyonnais a alors passé la seconde et obtenu gain de cause en dix minutes. De quoi faire regretter à Rudi Garcia la frappe non cadrée de Payet en début de match (13e), ou l'oubli de Lucas Ocampos par Valère Germain, qui a fini son action avec une frappe toute molle dans les gants d'Anthony Lopes (29e). Une conclusion heureusement pas à l'image d'une première période assez excitante.





Aouar et Depay glacent le Vélodrome



Le second acte démarre de la pire des manières pour l'OM : Lyon est mieux structuré et plus difficile à bouger. Et plus efficace aussi : décalé par Traoré et délaissé par la défense, Houssem Aouar ajuste Mandanda du droit d'une frappe enroulée. 2-1 pour l'OL, qui recolle alors à deux petits points des Phocéens au classement. Heureusement pour Marseille, Mandanda ne lâche pas l'affaire et maintient les siens en vie sur une reprise de Traoré (70e). Ses coéquipiers en revanche ont bien du mal à venir inquiéter Lopes, à l'exception d'une frappe de Payet bien captée par le gardien lyonnais. Il faut finalement la sortie d'Aouar -particulièrement pénalisante pour l'OL- et une chandelle involontaire de Jérémy Morel pour que Kostas Mitroglu, homme du moment à Marseille, ne vienne remettre les pendules à l'heure de la tête (84e). Mais en épilogue d'un scénario dingue, c'est bien l'OL qui repart avec le sourire grâce au but tardif de Depay (90e). Un succès improbable qui relance la course à la troisième place et désamorce la situation de crise dans le Rhône.

Anguissa : «On a envie de gagner. Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais on veut les exploser, leur montrer qu'on est chez nous et qu'on y fait la loi.»