Bonjour à tous !Ici les Studios Mondo qui sont de retour pour vous faire part d'une annonce concernant l'avancement du pré-pré-development du très attendu " Heroes " !Après des semaines d'intense réflexion, nous avons décidé de réorganiser de fond en comble la forme du projet. Désormais, Heroes n'aura plus pour vocation d'être un jeu vidéo, mais le concept à été repensé pour être davantage adapté pour une série télévisée ! Pour mieux vous expliquer en détails les raisons de cette décision, j'appel le directeur, créateur, président, et la standardiste du studio : Raph !Merci beaucoup Raph pour ce discours très appuyé et réfléchi, j'espère en tous cas que vous avez très bien compris les attentions de Raph et que vous continuerez à vous intéresser à notre travail !On se dit à bientôt pour de nouvelles trouvailles chez les studios Mondo ! Si vous voulez apprendre davantage sur nos projets, n'hésitez pas à venir suivre notre groupe et à le soutenir en likant notre page !