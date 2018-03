Critiques

Les adaptations de jeux vidéos au cinéma. En voilà un genre bien spécifique. Je ne connais personnellement aucun autre genre où on différencie le fait d’être un bon film et celui d’être une bonne adaptation. Mais quand nous sommes dans un genre où 95% des films sont mauvais (et encore je pense qu’il faudrait augmenter ce pourcentage), être un film moyen suffit pour être considéré comme une des meilleures adaptations.Je ne veux pas généraliser au point de vous dire que toutes les adaptations de jeux vidéos sont mauvaises, car ce n’est pas le cas. Certaines ont des choses à dire et sont de bons films, même auprès d’un public ne connaissant pas le matériau d’origine. Mais ayant vu pratiquement toutes les adaptations de jeux vidéos, ne nous mentons pas : la quasi-intégralité de ces films n’a pas le moindre intérêt.Le tout est de savoir dans quelle catégorie placer la troisième adaptation de la saga Tomb Raider. Complètement indépendant des deux films mettant en scène Angelina Jolie au début des années 2000, le film a pour but indirect de tâter le terrain pour essayer de lancer une nouvelle vague d’adaptations de licences détenues par la société Square Enix. Avec Alicia Vikander en tête d’affiche et une très forte inspiration chez le jeu acclamé de 2013, voyons voir ce que vaut le nouveau Tomb Raider !