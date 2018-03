Événements/Divers

.Après une première mondiale au Grand Rex de Paris en 2017, Dragon Ball Symphonic Adventure, le premier concert officiel Dragon Ball et Dragon Ball Z revient en tournée européenne dans le cadre des 30 ans de la série en Europe ! Les concerts se dérouleront à Paris Bruxelles (Belgique), Düsseldorf (Allemagne) et Lausanne (Suisse). Hiroki Takahashi sera également de la partie.Vous retrouvez les chansons des génériques (en version originale) Cha-La Head Cha-La, We Gotta Power, Makafushigi Adventure et bien d’autres encore, en plus des musiques de la saga interprétées par le Sinfonia Pop Orchestra en live, le tout avec un écran retransmettant des extraits des épisodes pour une immersion totale ! Et, pour cette édition spéciale 30e Anniversaire, des surprises inédites vous attendent !