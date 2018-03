Vous commencez à en avoir l'habitude, et c'est désormais au tour du test de la lettre E de se présenter sur Retro Gamekyo. Je rappelle quea chapardé la première place du classement (concours, cadeau à la fin toussa toussa) car il a trouvé le jeu de la lettre D qui valait deux points ! N'ayez crainte, plusieurs autres jeux vous octroieront des bonus et plus qu'un simple point, de quoi vous refaire la cerise (expression vieille d'environ 16 000 ans) si vous avez accumulé du retard au classement !Une fois n'est pas coutume, il vous faudra décrypter ce screenshot volontairement truqué pour déterminer de quel jeu il s'agit. Et pour être tout à fait honnête, je pense que ça ira extrêmement vite cette fois encore (mais je garanti que les jeux qui vont suivre seront bien plus ardu à trouver)...