Shadow of the Tomb Raider

LE CONTEXTE

QUI S'OCCUPE DU JEU .

Jill Murray

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Enfin c'est officiel, et même si la surprise n'aura pas été si grande après un bon gros leak, le prochain opus de la franchise Tomb Raider s'intitulera bien. Voyons maintenant tout ce que l'on sait déjà autour de ce titre qui reste encore énigmatique. Je vous laisse le court teaser dévoilé en cinéma après le film :Car après s'être fracassée une centaine de vertèbres sur l'île du Yamataï puis en Sibérie, Lara décide de recommencer ailleurs, et d'après le teaser, ce sera une région plutôt chaude qu'elle retrouvera.Premièrement, ça n'a échappé à personne, la structure que l'on peut voir à la fin du teaser. Tout semble pointer vers, la ville Maya situé au Mexique, plus précisément, dans leEt cela a du sens, tout simplement car, attentionau cas ou, à la fin du jeu, l'on peut voir une carte sur laquelle est clairement indiquée la dite région. Pour plus d'informations sur ce qu'on pourrait y faire, je vous renvois vers un précédent article où je parlais déjà du Yucatán,Point sur lequel nous avons longuement été dans le flou, avec unannonçant travailler sur un jeu Avengers. Il en résultait donc que ce serait, ceux derrière les derniersqui seraient aux commandes. Ce qui n'est pas anodin, ils ont déjà travaillé sur TR reboot, la partie multijoueur, et même sur ROTTR où ils ont conçu tous les tombeaux du jeu.Et bien il semblerait qu'ils soient de retour s'il on en croit la page steam du jeu, et avec une plus grande importance car aucune mention dePersonnellement, après une suite un peu trop ressemblante au reboot, changer de développeur pourrait apporter un vent de fraîcheur, mais, si l'on regarde directement le site Square Enix. Oui,est toujours de la partie. Peut-être juste pour superviser, mais tout de même.On passe ensuite au scénariste de ce nouvel opus. L'ancienne scénariste,, ayant œuvré aussi sur des titres comme les malchanceux, avait annoncé se retirer de Tomb Raider. C'est donc une nouvelle plume qui va venir gratter le script de ceen la personne deCette dernière s'était attelée à l'écriture de titres comme, etLe jeu a été officialisé ce 15 mars 2018, avec la promesse d'une sortie le. Ce qui nous donne une attente d'environ 6 mois. Entre temps nous avons rendez-vous pour le 27 avril pour la révélation complète qui sera accompagnée des désormais presque inévitables bonus de précommande.Cependant, nous apprenons que leaccueillera pour sa septième année consécutive certains jeux vidéos, et parmi eux apparaît. Ce sera bien évidemment le 27 avril, avec toute la clique autour du jeu.Le directeur du jeu Daniel Bisson, le directeur créatif Noah Hughes, la scénariste Jill Murray, le directeur de la marque Rich Briggs, et l'actrice Camilla Luddington qui prêtera à nouveau sa voix à Lara Croft. Le tout en compagnie de Geoff Keigley qu'on ne présente plus. La promesse de ce rendez-vous n'est pas un simple trailer, mais bien une grosse présentation de gameplay. Plus qu'à patienter désormais...