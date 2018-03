Après de longs mois d'attente, nous entamons enfin le dernier run avant de pouvoir enfin poser les mains sur le très attendu, qui débarquera surdans maintenant un petit mois.Et pour patienter, et histoire d'apprécier encore un peu le rendu et le soucis du détail apporté au jeu, de nouvelles images du titre ont été partagées sur la toile.Pour rappel,

Who likes this ?

posted the 03/16/2018 at 01:21 AM by liquidus00