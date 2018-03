La version PS4 de Super BomberMan R accueillera en Guest notre Lombax et le petit robot. Un skin ou des capacités exclusives ? Stay Tuned !Rendez-vous le 14 juin pour la version PS4 de Super BomberMan R.Il y aura également en exclusivité sur Xbox, Master Chief. Puis il y aura P-Body pour la version Steam.

posted the 03/15/2018 at 05:36 PM by sora78