Critiques

Avoir vu Annihilation avant d’avoir vu The Outsider fut une erreur de ma part.Avec Annihilation, je suis sorti du film on ne peut plus satisfait par ce que je venais de vivre. Avec The Outsider ? Je me suis souvenu qu’il y a aussi pas mal de films parfaitement quelconques sur Netflix.