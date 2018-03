Tests

Nan ! Juste les premières secondes ont déjà le don de nous mettre à bout de nerfs entre la speakerine enjouée et l’autre avec sa voix d’acteur porno qui nous sort qu’on. Arrêtez de nous mettre des commentateurs dans des jeux de caisse qui ne sont là que pour nous indiquer des choses que l’on sait déjà. Laissez la bande-son tourner. Surtout que celle deest correcte bien que passant presque pour du oldies pour un « 2000 »Oui, entendre Avril Lavigne commencer à beugler sonest là pour nous rappeler queest un jeu de 2007, ce qui ne se ressent pas uniquement par les musiques mais également par la taille de la carte. Tellement grande à l’époque. Tellement un mouchoir de poche aujourd’hui après avoir usé du bitume plus que raisonnable sur Forza Horizon 3. Comme si tu enlevais ledes mains d’un mioche pour lui montreren lui hurlant que. Lui il s’en foutra probablement, mais toi, tu seras fier d’avoir partagé la culture d’un vieux croulant en devenir.Bon j’en reviens au sujet au lieu de tartiner. Et donc voici, le jeu qui en l’espace de 30 secondes va nous faire comprendre pourquoi on s’ennuyait autant sur les derniers. C’est autant arcade, mais c’est MIEUX. Ça répond bien, c’est nerveux, le feeling est incroyablement bon et ce qu’on peut aimer cette énorme jauge de boost qui se remplit très vite mais se vide très lentement. C’était ça qui nous manquait, ce genre de sensation de puissance et de vitesse, avec de vrais crashs bien percutants et des takedowns aussi brutaux que jouissifs.On pourra cracher un peu sur le prix de cette vieillerie maquillée (40 balles quand même) mais il faut avouer que le polish fait du bien, surtout après avoir rallumé récemment l’original en rétro One. Ce n’est pas « New Gen » par le rendu, mais ça a déjà une meilleure gueule avec un aliasing qui disparaît, des couleurs un peu plus chaudes, des ombres mieux travaillées, un frame-rate en 60FPS bien ferme et de la 4K pour ceux qui ont le matos requis. Bien entendu, le titre inclus d’office les nombreuses MAJ et DLC, ce qui ajoute des trucs bien sympas qui n’étaient pas là au départ dont le cycle jour/nuit, la fonction recommencer (j’ai maudis 100 fois le développeur à l’époque), une nouvelle zone (miiiiiinuscule), plein d’épreuves pour booster la durée de vie et surtout une masse de véhicules supplémentaires, dont les fameuses motos à l’intérêt finalement relatif. Attention par contre : n’oubliez pas qu’il s’agissait à l’époque de contenu BONUS en post-launch. Donc si vous vous équipez d’entrée d’une muscle-car qui en gros sous le capot, la difficulté du jeu sera au degré 0 pendant des heures.Et c’est quoi le vrai problème alors ? Hé bé le même qu’il y a 11 ans. Ou plutôt « les mêmes », mais on mettra de coté les petits défauts d’époque comme la map mal foutue, l’absence de téléportation (#chiant) ou encore les menus anti-ergonomique. Nan, le vrai problème, c’est tout simplement quedivisait déjà les fans à l’époque et il n’y avait aucune raison qu’il n’en soit pas de même aujourd’hui, et ce à cause de ce monde ouvert qui affecte la progression pas seulement dans la promenade (ça, on est habitué) mais aussi dans les courses : à l’instar deou, une fois lancé, vous êtes totalement libre de vos mouvements pour arriver à la ligne d’arrivée.L’ennui, c’est que cette philosophie sied beaucoup moins à unqu’aux deux précités pour la bonne et simple raison que ça va trop vite ! Comment faire pour regarder ne serait-ce qu’une demi-seconde la map en bas à droite de l’écran quand on conduit une caisse qui semble à deux doigts d’exploser le mur du son ? Résultat, on enchaîne les fails à tour de bras et né alors une certaine frustration, amoindrie dans les épreuves annexes (courses-poursuites, cascades…), et qui ne pourra vraiment s’atténuer sur le reste qu’à une condition finalement simple sur le papier : connaître la map par coeur. Vu sa taille, il est vrai que le défi n’est pas trop grand.