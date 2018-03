Séries TV

Lire la critique de la saison 2 de Marvel's Jessica Jones

Après une escale semi-décevante au sein du crossover The Defenders, voici que Jessica Jones revient pour 13 nouveaux épisodes. Et notre détective privée est toujours aussi passionnée par la bouteille et par le cynisme.Cette seconde saison est un pari pour la série, puisque l’intégralité de la première saison reposait sur la relation entre l’héroïne et le manipulateur Kilgrave. Qu’est-ce que la série va pouvoir nous proposer en terme d’intrigue pour aller au delà ? Je dois avouer que personnellement j’avais quelques appréhensions parce que le point le plus positif de la première saison était justement Kilgrave, incarné brillamment par David Tennant. Alors forcément, quand on a plus le point le plus positif de la première saison dans la nouvelle saison, les craintes sont là.Mais arrêtons deux minutes de parler de nos appréhensions sur les 13 nouveaux épisodes de Jessica Jones pour nous concentrer … Bah sur les 13 nouveaux épisodes de Jessica Jones justement !