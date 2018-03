Ligue 1 - 29ème journée

Olympique Lyonnais - Stade Malherbe de Caen : 1-0 (0-0)

But : Traoré (63ème)





LE FAIT DU MATCH



Caen manque le hold-up ! Les Lyonnais dominent depuis le début de la seconde période, mais Malherbe se réveille, peu avant l'heure de jeu. Vincent Bessat prend son couloir gauche et trouve la tête d'Enzo Crivelli, la reprise de la tête de l'attaquant prend le poteau d'Anthony Lopes (58ème)... Quelques secondes plus tard, Ronny Rodelin est trouvé aux vingt mètres. Sa frappe enroulée oblige le portier lyonnais à un bel arrêt sur sa gauche, à ras de terre (59ème). Caen est passé tout près, l'OL prend le dessus quelques minutes plus tard.



LE BUT



1-0 (63ème) : Traoré Le Burkinabé décale Myziane Maolida au départ de l'action. Aux vingt mètres, le jeune attaquant trouve une jolie ouverture pour Ferland Mendy qui a pris l'espace sur son côté gauche. Le latéral tente de centrer fort à ras de terre, son ballon est contré par deux Caennais, il s'élève... et retombe sur un Bertand Traoré, lancé, qui termine d'une demi-volée placée du gauche.



L'HOMME DU MATCH



Ferland Mendy. Heureusement que le latéral a bougé les siens ! Plutôt fatigués par leur long déplacement à Moscou dans un froid polaire, les Lyonnais ont eu du mal à retrouver leurs jambes. Sur le banc, jeudi, Ferland Mendy a réveillé l'OL en arpentant sans relâche son côté gauche. Appliqué défensivement, le joueur s'est aussi montré précieux offensivement. Après avoir trouvé le poteau (49ème) d'une jolie enroulée du droit, c'est lui qui a trouvé l'espace pour le centre décisif repris par Bertrand Traoré (63ème).



LES NOTES



OL : A.Lopes (6.5) - Rafael (5.5), Marcelo (5), Morel (4.5), Fer.Mendy (7) - Ferri (5.5), Tousart (5), Ndombele (5) - Traoré (6), Mariano Diaz (5.5), Maolida (6.5).



Caen : Vercoutre (6.5) - Guilbert (5.5), Genevois (5), Diomandé (4), Djiku (4.5), Bessat (5) - Féret (4.5), Aït Bennasser (6), Peeters (5.5) - Rodelin (5.5), Crivelli (6).