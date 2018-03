Critiques

Lire la critique de The Disaster Artist

Quand on me demande quels sont mes plaisirs coupables dans le cinéma, des films reviennent souvent sur le tapis. Il m’arrive de changer selon mon humeur ou si j’en découvre de nouveaux au fur et à mesure. Grand amateur de nanars, j’aime faire quelques soirées avec des amis ou je découvre ou redécouvre des petites perles. Mais un film reste constamment dans ma liste : The Room. Le film a maintenant une énorme réputation dans le domaine donc dire qu’on adore The Room est presque une évidence pour les amateurs du genre. Il s’agit pour moi de la meilleure des introductions aux gens au concept du nanar.Mais nous ne sommes pas là pour parler de The Room. Cela prendrait de nombreuses heures d’études du film pour que je puisse pondre un article digne de ce film. Mais surtout, tout a déjà été dit dessus, qu’est-ce que je pourrais apporter de plus ? Non, parlons plutôt d’un film qui raconte la création et le tournage de The Room, basé sur un livre de Greg Sestero (l’un des deux acteurs principaux de The Room) et de Tom Bissell (un journaliste et écrivain américain). Ce film est The Disaster Artist, et étant donné ma relation spéciale avec The Room, on peut dire que je l’attendais avec beaucoup d’appréhensions le bougre.Réalisé par James Franco et mettant en scène James et Dave Franco, voyons ce que The Disaster Artist nous propose !