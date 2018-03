Anime/Manga

- La proposition initiale de Toriyama décrivait l'idée de "80 personnes se battant dans un fouillis" et comprenait plusieurs images de personnages, ainsi que la conception de l'arène du tournoi.



- Toriyama a dessiné Jiren, Toppo et Dyspo, ainsi que le Dieu de la Destruction Quitela.



- Les scripts originaux de Toriyama manquaient d'indication sur la personnalité de Jiren. Du coup, Nakamura or Takami avaient envisagé de faire de lui un personnage bavard. Cependant, quand l'idée a été présentée à Akira Toriyama, il a répondu que "Jiren est un personnage qui ne parle pas !". C'est à ce moment que Toriyama leur a envoyé l'histoire de fond avec les parents et le maître d'arts martiaux de Jiren qui ont été assassinés.



- La conséquence de tout ça, c'est que c'est Toppo qui a hérité de l'idée de Nakamura or Takami pour la personnalité de Jiren, c'est pourquoi il parle beaucoup de justice tout le temps.

Toppo en tant que candidat de Dieu de la Destruction : c'était déjà inclus dans les scripts de Toriyama.



- Nakamura or Takami se demandaient comment gérer le personnage de Dyspo, et sa personnalité arrogante n'avait été décidée qu'une fois que Bin Shimada avait été choisi pour le rôle.



- Le reste des Pride Troopers a été inventé par Nakamura or Takami.



- La forme grosse de Ribrianne quand elle se transforme a été conçue par Toriyama, tandis que l'idée d'avoir une jolie fille avant la transformation a été ajoutée par Nakamura or Takami.



- Ni Caulifla ni Kale n'étaient dans le projet original de Toriyama. Au cours d'une réunion, le sujet de la popularité de Broly est venu sur la tapis, et c'est ainsi que Nakamura or Takami ont créé Kale. Ils ont conçu une fille pour qu'elle ne soit pas exactement comme Broly. Une fois qu'ils ont montré Kale à Toriyama, c'est lui qui a créé Caulifla pour l'accompagner.



- Le projet original de Toriyama comprenait un document décrivant tout ce qui arrive aux guerriers de l'Univers 7 pendant tournoi, du début à la fin. Cela inclut contre qui Piccolo (par exemple) allait perdre, et qui survit jusqu'à la fin. Le document comprenait tous les points principaux tels que les combats entre l'Univers 7 et l'Univers 11.



- Toriyama a décidé de tous les dix membres de l'équipe de l'U7, y compris la surprise du remplacement de Buu par Freezer.



- Alors que le déroulement de l'histoire était décidé, Toriyama a eu l'idée de l'Ultra Instinct, y compris son nom et son design. Il l'a présenté comme un power-up de Goku qui était complètement différent du Super Saiyan.



- Le passage où Freezer a fait don de son énergie pour sauver Goku (après sa première transformation en mode Ultra Instinct) ne faisait pas partie des scripts originaux de Toriyama. Idem concernant le combat de Ribrianne contre C-18 au sujet de leur conception de l'amour.



- Takami pense personnellement que Toriyama pourrait essayer de créer d'autres histoires avec la fin de l'arc de la Survie de l'Univers.



- Continuez de bien regarder jusqu'à la fin du dernier épisode. Apparemment, il y aura quelque chose de spécial...