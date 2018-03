Gust





Un nouveau personnage jouable se dévoile en vidéo !



Profitant d'une activité vidéoludique plutôt calme, Koei Tecmo et Gust en ont profité pour balancer un trailer pour Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings dédié au personnage de Lucia Voltaire et qui est disponible dès maintenant au Japon. Ce DLC, vendu au tarif plein pot de 1,000¥ ajoute Lucia Voltaire en tant que personnage jouable.



Voici d'ailleurs un listing des autres DLC disponibles sur le PS Store Japonais : Profitant d'une activité vidéoludique plutôt calme,eten ont profité pour balancer un trailer pourdédié au personnage deet qui est disponible dès maintenant au Japon. Ce DLC, vendu au tarif plein pot deajouteen tant que personnage jouable.Voici d'ailleurs un listing des autres DLC disponibles sur le PS Store Japonais :

* Nouvelle map de la grande aventure, Set numéro 2 (1,200¥) - Visitez la peinture du " Jardin des Émotions Bleues", qui est une map en collaboration avec Blue Reflection . En supplément des trois anneaux de Magical Girl, vous pourrez également débloquer la nouvelle map des "Mines de Ventus".



* BGM Pack de Blue Reflection (500¥) - Ce pack contient 20 musiques de fond de Blue Reflection . La musique de fond peut être changée à partir de l'Atelier.



* Costume de maillot de bain exclusif à Lydie - "Smart" & Sweet (300¥).



* Costume de maillot bain exclusif à Suelle - Active Lovely (300¥).



* Lot de points d'expériences pour les quêtes (100¥) - Une quête supplémentaire que vous pourrez effectuer en allant sur le tableau de quêtes du château et qui permettra d'obtenir beaucoup de points d'expérience...



* Lot d'argent de quêtes 100¥ - Pareil qu'au-dessus, une quête que vous pourrez effectuer en allant sur le tableau de quêtes du château et qui permettra d'obtenir beaucoup d'argent.