le jeu qu'il vous faut trouver aujourd'hui vous rapportera deux points !

Sorti tardivement sur une console des années 90, mes concurrents sont certes plus impressionnants techniquement mais je bénéficie d'une fan base énorme. Fait étonnant, ma version PAL n'est sorti en réalité qu'en France officiellement. Proposant 10 personnages jouables aux pouvoirs incroyables, un jeu de ma série a déjà été testé sur Retro Gamekyo. Kazumasa Ogata est mon producteur, je suis ? Je suis .... ?

Le jeu concours continue (et il sera de longue haleine, car nous en sommes qu'à la lettre D, encore vingt deux tests ! ) et cette fois-ci, ce sera légèrement plus pimenté carL'énigme est la suivante, on va se la jouer façon Julien Lepers de Question pour un Champion !