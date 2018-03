Succès Tueur pro 100G

Tuez 5 000 adversaires en mode Bataille public à compter de mars 2018.





Succès Feu sacré 50G

Terminez une partie publique en multijoueur bataille avec 5 frags minimum et un ratio T/M positif.



Succès Esprit de compétition 50G



En mode Bataille, remportez 25 parties en sélection compétitive (publique).



Succès La rage au ventre 25G

En Horde privée, repoussez 50 vagues consécutives en Vétéran sans bâtir de fortifications.



Succès Jeu de rôle 35G

En classe Ingénieur, érigez 10 fortifications avec carte de compétence équipée en une partie Horde.



Succès Jeu de rôle : Repérage 35G

En classe Repérage, récupérez 10 000 unités d'énergie en combat actif au cours d'une partie Horde.



Succès Net et sans bavures 50G

Repoussez 25 vagues consécutives en Horde allégée ou Horde frénésie.



Succès Grand chelem 50G

Repoussez 25 vagues consécutives en Horde allégée ou Horde frénésie en difficulté Dément.



Succès Jeu de rôle : Lourd 35G

En Lourd, ajoutez 50 munitions pour arme lourde ou explosive dans un râtelier en une partie Horde.



Succès Jeu de rôle : Sniper 35G

En classe Sniper, tuez 30 scions, fauves, DR-1 ou snipers par tirs à la tête en une partie Horde.



Succès Jeu de rôle : Soldat 35G



En classe Soldat, tuez 40 ennemis en restant à couvert et 100 au Lanzor en une partie Horde.

Bonjour a toutes la communauté , Gears of War France tiens à vous informez que depuis 19 Heures la Mise à Jour de Mars est disponible.Une mise a jour très légère car elle ne pèse que 1.4Go .Pour les retardataires voici le contenu de la Mise à jour , une Mise a jour qui apporte en intérêt principale 500G supplémentaire faisant de Gears of War 4 un jeu doté de 3000G .Voici la liste des succès :Voila une liste qui garantie encore de longues heures de jeu aussi bien versus qu'en horde.Si vous voulez connaitre les autres ajouts de la Mise à jour je vous conseille de jeter un coup d'oeil a cette article récapitulatifGears of War France vous souhaite une bonne soirée .