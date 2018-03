Ligue des Champions

Fin de parcours européen sans saveur pour le Paris Saint-Germain. Malgré le soutien incroyable de ses supporters, l’actuel leader de la Ligue 1 a été éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid (1-3, 1-2) au terme d'une performance décevante.Dans une ambiance exceptionnelle au Parc des Princes, le match partait sur un rythme élevé avec des Parisiens entreprenants. Malgré des offensives intéressantes, le PSG manquait de justesse dans les derniers mètres avec plusieurs interventions parfaites de Ramos. Après le premier quart d’heure, le Real se procurait la première occasion du match, mais Areola s’interposait sur un tir de Ramos ! Quel réflexe !Calmés par cette frayeur, les Franciliens avaient ensuite du mal à emballer cette partie à l’exception de quelques étincelles de Mbappé. Exemplaire, le capitaine Thiago Silva tentait de sonner le réveil des siens en donnant de la voix... mais le PSG frôlait la correctionnelle avec un nouveau sauvetage d’Areola sur un duel avec Benzema ! Avant la pause, les hommes d’Emery inquiétaient enfin Navas, mais le portier madrilène s’interposait sur un centre de Di Maria puis un tir de Mbappé.Au retour des vestiaires, le PSG semblait revenir avec de bonnes intentions avec un bloc haut. Et pourtant, sur un ballon perdu par Alves et un travail formidable d’Asensio, Vazquez trouvait au second poteau Ronaldo, qui ouvrait le score d’une tête piquée (0-1, 51e). Coup de froid sur le Parc ! Sonnés, les Parisiens étaient proches de la catastrophe quelques minutes plus tard avec une faute d’Alves dans la surface non sifflée sur Ronaldo.Particulièrement solides, les Madrilènes dégouttaient petit à petit les Parisiens et Verratti dégoupillait en prenant un second carton jaune sur une contestation trop véhémente vers l’arbitre. Ce n’est pas possible à ce niveau... Dans la foulée, le Real était à deux doigt de plier le match, mais Asensio trouvait le poteau ! En difficulté, le PSG parvenait pourtant à égaliser avec une déviation heureuse de Cavani dans le but (1-1, 71e). En route vers un exploit incroyable ? Pas du tout...Sur une erreur de Pastore, les Merengue partaient en contre et Rabiot manquait sa relance pour permettre à Casemiro de marquer d’une frappe déviée (1-2, 79e). En démonstration face à des Parisiens à la rue, les Madrilènes enchaînaient les vagues et le poteau sauvait encore le PSG sur un tir de Vazquez. Surclassé tactiquement et techniquement par le Real sur ce match retour, Paris quittait cette compétition la tête basse...