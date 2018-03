Bonsoir à tous,Afin de fêter dignement les vingt ans de Starcraft, Blizzard offre pas mal de petites choses sympa dans ses jeux, dont Overwatch !En effet si vous vous connectez au jeu entre aujourd'hui et le 3 Avril vous aurez la chance d'obtenir gratuitement un Skin Kerigan pour FataleC'est toujours ça de pris, même si c'est un repaint de son dernier skin en date !

posted the 03/06/2018 at 08:36 PM by darksly