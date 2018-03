Je vous propose de découvrir le nouveau numéro du podcast, je vous donne mon avis sur la 1ère année de la sortie de laLa console Nintendo Switch peut se transformer pour s'adapter à votre situation, de manière à ce que vous puissiez profiter de vos jeux quel que soit votre rythme de vie. C'est une nouvelle ère où vous ne devez plus adapter votre quotidien pour pouvoir jouer, c'est désormais votre console qui s'adapte à votre style de vie. Profitez de vos jeux où, quand et avec qui vous le souhaitez, grâce à des modes de jeu libres et flexibles.Le podcast est disponible sur. Réagissez, commentez, partagez bref votre avis nous intéresse !

posted the 03/06/2018 at 10:14 AM by alchemist