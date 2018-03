Parn et Deedlit de la série Record of Lodoss War (Chroniques de la Guerre de Lodoss) seront jouables.

Éditeur : Bandai Namco Games Genre : Stratégie-RPG Exclusivité PS4 (au Japon) Date de sortie : 14 Juin 2018 (Japon) Sortie : Physique et Digital.

Like

Who likes this ?

posted the 03/05/2018 at 12:35 PM by nicolasgourry