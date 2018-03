Ligue 1 - 28e journée

Montpellier HSC - Olympique Lyonnais : 1-1 (1-0)

Buts : Mbenza (7e) pour le MHSC ; Mariano (58e) pour l'OL.





LE FAIT DU MATCH : CHACUN SA BARRE



À défaut d'avoir les filets qui tremblent, le but situé devant le kop nord de la Mosson a souffert. Sa transversale a été heurtée par deux fois, en première puis en seconde mi-temps. D'abord sur une tête de Mariano, à la réception d'un corner de Depay (39e), puis sur une lourde frappe des vingt-cinq mètres de Paul Lasne (54e), qui a manqué d'un rien le break alors que le score était encore de 1-0 pour Montpellier.





LES BUTS



1-0 (7e) : Congré transperce le premier rideau défensif en transmettant la balle à Ikoné, à hauteur de la ligne médiane. L'attaquant prêté par le Paris SG progresse avant de servir sur la droite Aguilar, dont le centre fuit jusqu'au deuxième poteau. Isaac Mbenza a mieux suivi l'action que Tete et ouvre le score d'un plat du pied droit à bout portant.



1-1 (58e) : Houssem Aouar, l'un des rares Lyonnais à se montrer au niveau jusqu'alors, fait un numéro sur le côté gauche. Après avoir résisté à Aguilar, il adresse un centre à ras-de-terre qu'Hilton, gêné par Traoré, ne parvient pas à dégager. Mariano, en bon renard des surfaces, en profite pour égaliser en reprenant le cuir aux six mètres.