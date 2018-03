Ligue 1

Sans forcer, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé à Troyes (2-0), ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1.Dominateurs d'entrée, les Parisiens se procuraient deux occasions par Di Maria, qui butait à chaque fois sur un Zelazny vigilant. Malgré leur supériorité technique, les visiteurs avaient un mal fou à mettre en difficulté la défense troyenne dans les vingt premières minutes. Sans Neymar, Mbappé et Cavani, la ligne d'attaque manquait effectivement d'inspiration et d'automatismes.Au fil des minutes, la pression s'accentuait toutefois sur l'arrière-garde auboise mais les Franciliens restaient inefficaces. Lo Celso, à deux reprises, Di Maria, puis Nkunku, sur un geste acrobatique, faisaient briller le gardien adverse, décidément dans un bon jour.Au retour des vestiaires, Paris prenait rapidement les devants. Lancé par Draxler, Di Maria crucifiait Zelazny d'un ballon piqué parfait (0-1, 47e). Dépassés dans tous les domaines, les joueurs de l'ESTAC ne parvenaient pas à réagir et n'étaient pas loin de couler sous la pluie battante sur une énorme occasion gâchée par Nkunku.Le jeune milieu se rattrapait quelques minutes plus tard en doublant la mise après une passe inspirée d'Alves (0-2, 77e). Une réalisation entachée d'une légère position de hors-jeu du Parisien qui rendait fou Jean-Louis Garcia, expulsé dans la foulée. Malgré cette erreur de M. Abed, Troyes, qui voyait Areola repousser une lourde frappe de Nivet, était beaucoup trop faible pour inquiéter un PSG solide, d'autant plus qu'Alves inscrivait un troisième but parfaitement valable refusé pour un hors-jeu inexistant. Place au Real Madrid !