Voici la première vidéo promotionnelle du nouveau film de Mamoru Hosoda (Le Garçon et la Bête, Les Enfants Loups), Mirai no Mirai (Mirai du Futur) qui sortira le 20 Juillet 2018, au Japon.Le film sera produit par le studio Chizu, réalisé et scénarisé par Mamoru Hosoda, en retrouvera à l'animation Hiroyuki Aoyama (Summer Wars) et Ayako Hata (Fullmetal Alchemist L’étoile de Milos), la direction artistique sera assuré par Yohei Takamatsu (Le Garçon et la Bête) et Takashi Omori (Le Garçon et la Bête).L'histoire nous présentera à une famille vivant dans une petite maison dans une certaine ville, et spécifiquement sur Kun-chan, le fils de quatre ans qui est un peu gâté. Lorsque Kun-chan rencontre sa nouvelle petite sœur Mirai, il a l’impression qu’elle lui vole l’amour de ses parents et pour la première fois de sa vie il se sent dépassé par ses sentiments. C'est alors qu'il rencontre une version majeure de Mirai, qui vient du futur.